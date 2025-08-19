Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

¿Quién reemplazará a Almirón? El bloque Vial suma su propio candidato a la banca de Colo Colo

La oposición a Aníbal Mosa puso sobre la mesa un nombre inesperado para asumir en la banca alba, mientras Vojvoda sigue siendo el favorito del sector del empresario puertomontino.

Magdalena López Castro
La inminente salida de Jorge Almirón dejará a Colo Colo sin técnico fijo en plena temporada 2025. Aunque Héctor Tapia asumirá de forma interina, en Blanco y Negro no quieren que la situación se extienda y ya trabajan para cerrar un DT definitivo de cara al cierre de este año y al 2026.

En el directorio se mueven dos corrientes claras: el bloque de Aníbal Mosa apuesta fuerte por Juan Pablo Vojvoda, hoy sin club, mientras que el bloque Vial, encabezado por Alfredo Stöhwing, sorprendió con un candidato distinto que ya conoce el fútbol chileno.

🧩 El candidato del bloque Vial para reemplazar a Almirón

De acuerdo a información de Directv Sports, el nombre que entusiasma al bloque opositor es Pablo "Vitamina" Sánchez, quien en mayo pasado dejó Liga Deportiva Universitaria de Quito y fue la primera opción para asumir la banca de Universidad Católica tras la salida de Tiago Nunes.

En Ecuador, el argentino logró un sólido rendimiento del 59,09% en 44 partidos, con 22 victorias, 12 empates y 10 derrotas, además de conquistar la LigaPro 2024 y la Supercopa Ecuador 2025.

En Chile ya tuvo pasos por Universidad de Concepción, O'Higgins, Everton, Deportes Iquique, Audax Italiano y Palestino, aunque su único título local lo consiguió en 2013 al ascender con el Campanil.

🔥 Juan Pablo Vojvoda sigue siendo el favorito para asumir en Colo Colo

Juan Pablo Vojvoda, extécnico de Fortaleza en Brasil y de Unión La Calera en Chile, es el gran anhelo de Aníbal Mosa para la banca alba. Su estilo ofensivo, experiencia internacional y resultados lo posicionan como primera carta, aunque su salida desde Brasil no es sencilla por contrato y costos.

El directorio deberá definir pronto si va por la opción internacional de Vojvoda o por la alternativa local y más accesible de Vitamina Sánchez. Según lo que informó el propio presidente de Blanco y Negro, esperan tener el nombre del nuevo DT antes de que termine el mes de agosto.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas, cuando visite a Palestino en La Cisterna, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Magdalena López Castro

