“Salvar a Colo Colo del descenso...": La sorpresiva confesión de Gustavo Quinteros sobre su paso por Chile
Gustavo Quinteros confesó que mantener al Cacique en Primera División en 2021 fue uno de los logros más importantes de su carrera.
El exentrenador albo, Gustavo Quinteros, repasó sus momentos más intensos en el fútbol chileno y entregó una reflexión que sorprendió en la previa del clásico entre Colo Colo y U Católica. El técnico argentino-boliviano, hoy sin club, aseguró que salvar al Cacique del descenso fue una hazaña tan grande como levantar un Campeonato Nacional.
⚽ ¿Por qué Gustavo Quinteros valoró tanto salvar a Colo Colo?
El estratega recordó la permanencia lograda en 2021 frente a U de Concepción. "Es uno de los logros más importantes de mi carrera. Es tan importante o más que haber ganado un título. Imagínate ver a Colo Colo en la B, hubiese sido fatal para la gente y para un club tan grande", señaló en diálogo con DSports Chile.
🙌 ¿Qué opinan los hinchas de esa campaña?
Quinteros aseguró que aún recibe muestras de agradecimiento: "Muchos me lo recuerdan. Hubo títulos, sí, pero sobre todo la salvación fue un momento único. Ese grupo de jugadores sacó adelante una situación muy difícil", agregó.
🔎 ¿Cómo ve el presente de Colo Colo?
El extécnico analizó al equipo actual: "Veo un Colo Colo que por momentos juega bien y por momentos le cuesta. Claudio Aquino, por ejemplo, conmigo jugó más de 40 partidos y fue clave. Puede volver a serlo si el equipo se engrana", explicó.
🇨🇱 ¿Qué dijo de su futuro como DT?
Quinteros destacó su cariño por Chile y recordó sus títulos con U Católica, además de su paso por Colo Colo. Hoy está libre tras dejar Gremio: "Después de casi 18 años sin parar, decidí descansar. Espero un buen proyecto a fin de año, si es en Argentina, mejor", concluyó.
📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?
⚔️ Rival: Universidad Católica
📅 Fecha: Sábado 16 de agosto
🕕 Hora: 15:00
🏟️ Estadio: Monumental
