“Salvar a Colo Colo del descenso...": La sorpresiva confesión de Gustavo Quinteros sobre su paso por Chile

El exentrenador albo, Gustavo Quinteros, repasó sus momentos más intensos en el fútbol chileno y entregó una reflexión que sorprendió en la previa del clásico entre Colo Colo y U Católica. El técnico argentino-boliviano, hoy sin club, aseguró que salvar al Cacique del descenso fue una hazaña tan grande como levantar un Campeonato Nacional.

⚽ ¿Por qué Gustavo Quinteros valoró tanto salvar a Colo Colo?

El estratega recordó la permanencia lograda en 2021 frente a U de Concepción. "Es uno de los logros más importantes de mi carrera. Es tan importante o más que haber ganado un título. Imagínate ver a Colo Colo en la B, hubiese sido fatal para la gente y para un club tan grande", señaló en diálogo con DSports Chile.

🙌 ¿Qué opinan los hinchas de esa campaña?

Quinteros aseguró que aún recibe muestras de agradecimiento: "Muchos me lo recuerdan. Hubo títulos, sí, pero sobre todo la salvación fue un momento único. Ese grupo de jugadores sacó adelante una situación muy difícil", agregó.

🔎 ¿Cómo ve el presente de Colo Colo?

El extécnico analizó al equipo actual: "Veo un Colo Colo que por momentos juega bien y por momentos le cuesta. Claudio Aquino, por ejemplo, conmigo jugó más de 40 partidos y fue clave. Puede volver a serlo si el equipo se engrana", explicó.

Quinteros podría llegar a La Roja. Photosport

🇨🇱 ¿Qué dijo de su futuro como DT?

Quinteros destacó su cariño por Chile y recordó sus títulos con U Católica, además de su paso por Colo Colo. Hoy está libre tras dejar Gremio: "Después de casi 18 años sin parar, decidí descansar. Espero un buen proyecto a fin de año, si es en Argentina, mejor", concluyó.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Universidad Católica

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

