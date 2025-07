“Se lo comió la guagua…”: La burla de Arturo Vidal a Johnny Herrera en su programa junto a Esteban Pavez

Arturo Vidal lo volvió a hacer. En un nuevo capítulo de su podcast “El Reinado de Vidal”, el mediocampista de Colo Colo revivió su tensa relación con Johnny Herrera con una burla que rápidamente se volvió viral.

Frente a su invitado Esteban Pavez, el King recordó un gol de Rómulo Otero durante las Eliminatorias a Rusia 2018 y soltó una frase que hizo reír a todo el estudio. Pero el episodio no quedó ahí: Pavez aprovechó el espacio para hablar de uno de los momentos más difíciles de su carrera.

🎙️ ¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Johnny Herrera?

Durante una conversación distendida en su programa, Vidal recordó el tanto de tiro libre que Rómulo Otero le marcó a Chile:

“Se lo comió la guagua… Johnny Errores”, lanzó entre risas, haciendo alusión al gol que recibió el ex arquero de la U.

La frase causó carcajadas en el set, especialmente en Esteban Pavez, quien compartía micrófono con el King. La rivalidad entre Vidal y Herrera viene de largo, con varias polémicas tanto dentro como fuera de la cancha.

🚔 ¿Qué reveló Esteban Pavez sobre su detención en 2017?

En medio del programa, Pavez se sinceró y recordó el episodio que lo llevó a dejar Colo Colo por primera vez:

“Después me mandé una cagá. Fui a carretear con unos amigos, me pasé de copas. Me paró la policía en Grecia con Macul. Me llevaron preso”.

El capitán albo explicó que en ese momento atravesaba un periodo complejo, tras la negativa del club a dejarlo partir al fútbol de Qatar. “Estaba mal”, insistió.

🚨 ¿Qué ocurrió esa noche y cómo fue su salida del club?

Pavez chocó un taxi y se dio a la fuga. Carabineros lo persiguió, realizó disparos disuasivos y lo detuvo con 1,6 gramos de alcohol en la sangre.

“Me fue a buscar mi representante como a las 6 de la mañana. Me dio vergüenza. Salió en todos lados”, relató.

Al día siguiente se presentó a entrenar y recibió una dura reprimenda de Pablo Guede, DT en ese entonces:

“Guede me quería como un hijo. Me dijo ‘Te vas, no juegas más’. Yo lloraba, qué más iba a hacer”. Poco después fue transferido a Athletico Paranaense.

📺 ¿Dónde se dio esta conversación?

Todo ocurrió en el podcast “El Reinado de Vidal”, espacio conducido por el propio Arturo Vidal, donde repasa momentos personales y futboleros junto a invitados cercanos. El tono relajado permitió que ambos se abrieran con sinceridad y humor.

🔁 ¿Qué otros episodios han protagonizado Vidal y Herrera?

La burla de Vidal no es un hecho aislado. El “King” y Johnny Herrera han cruzado declaraciones ácidas en más de una oportunidad, tanto cuando fueron compañeros en la Roja como tras el retiro del arquero. Desde indirectas en medios hasta enfrentamientos públicos, su relación ha estado marcada por la tensión.

🔸 ¿Qué gol recordó Arturo Vidal para burlarse de Johnny Herrera?

El tanto de Rómulo Otero a Chile por las Eliminatorias a Rusia 2018, que sorprendió a Herrera desde larga distancia.

🔸 ¿Qué dijo Vidal en su podcast?

“Se lo comió la guagua… Johnny Errores”, bromeó en tono sarcástico.

🔸 ¿Por qué fue detenido Esteban Pavez en 2017?

Por conducir en estado de ebriedad, chocar un taxi y huir. Fue capturado por Carabineros tras una persecución.

🔸 ¿Qué dijo Pablo Guede tras el incidente de Pavez?

Lo marginó del plantel y pidió su salida inmediata.

🔸 ¿Dónde se dieron estas declaraciones?

En el programa “El Reinado de Vidal”, disponible en plataformas digitales.

