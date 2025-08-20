"Se lo rechazaron": Revelan el motivo por el que Héctor Tapia desistió del interinato de Colo Colo

Colo Colo está teniendo una semana bien acontecida en el plano futbolístico, esto luego de que finalmente se acordara de parte de Blanco y Negro la salida del técnico Jorge Almirón y por ende, tuviese que asumir la dupla de Hugo González y Luis Pérez como interinos para las próximas dos fechas del Campeonato.

Tras la goleada sufrida a manos de Universidad Católica el pasado sábado la salida de Almirón era cosa de horas, por lo que en primera instancia se barajó la opción de que Héctor Tapia tomará la posta, cosa que finalmente no ocurrirá.

En Blanco y Negro optaron por darle la responsabilidad a Hugo González y Luis Pérez para hacerse cargo del primer equipo, fórmula conocida del pasado en Macul, pero a la vez se reveló la gran razón por la que Tito Tapia quedó descartado en esta elección.

🙄 La condición de Tito Tapia que fue rechazada por Blanco y Negro

Héctor Tapia, quien actualmente se desempeña como jefe del Fútbol Joven de Colo Colo, asomó como la primera opción para tomar el interinato tras la salida de Almirón, lo que parecía ser el escenario ideal considerando su experiencia en el pasado como DT y que incluso fuese campeón con los albos en 2014.

Pero, en las últimas horas Marcelo Barticciotto reveló en ESPN F90 por que se desistió de la opción de Tapia. "Dicen que Héctor Tapia pidió solo una condición, ir con otra persona que no está trabajando en Colo Colo, un preparador físico".

"Tapia quería colaborar con Juan Ramírez, pero se lo rechazaron. Supuestamente primero se lo habían aceptado y después no", detalló Barti.

👀 ¿Quién es Juan Ramírez y por qué Tapia lo quería en el interinato de Colo Colo?

Juan Ramírez es un preparador físico conocido por su anterior trabajo en Colo Colo, precisamente junto a Tapia, pero además por ser el PF prácticamente de toda la carrera de Arturo Vidal.

Durante el último tiempo Ramírez también se ha hecho cargo de la preparación física de Lucas Cepeda, por lo que tenía cierto conocimiento de algunos titulares del actual plantel del Cacique.

⚽ ¿Quién se hará cargo del interinato de Colo Colo?

Tras desistir de Tapia, en Blanco y Negro eligieron a Hugo González y Luis Pérez como la dupla para hacerse cargo del interinato de Colo Colo para los duelos ante Palestino y el Superclásico con U. de Chile.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Palestino

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

