Sorpresa total en Macul: la novedad que cambia el inicio de Héctor Tapia en Colo Colo

🔥 El caos en Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón

Colo Colo atraviesa horas críticas. La salida de Jorge Almirón del banco albo es inminente, pero los conflictos internos en Blanco y Negro retrasaron la oficialización. Y es que el Bloque Vial no se presentó a la reunión adelantada por Aníbal Mosa, dilatando 24 horas el anuncio.

En ese escenario, Héctor “Tito” Tapia debe asumir como interino este martes, mientras la interna sigue marcada por divisiones dirigenciales y reproches cruzados.

⚪⚫ ¿Cuál fue la primera buena noticia para Tapia en el Monumental?

En medio de la incertidumbre, la práctica improvisada del lunes dejó un detalle clave: un jugador fundamental regresó antes de lo esperado.

El delantero argentino Javier Correa, que había terminado con molestias el último clásico ante la UC y que incluso se pensó que podía tratarse de un desgarro —al punto de poner en duda su presencia en el Superclásico frente a Universidad de Chile a fines de agosto—, entrenó a la par de sus compañeros y sin trabajos diferenciados, según adelantó el sitio Dale Albo.

Ese regreso al 100% le entrega aire a Tapia, considerando que Correa es de los pocos que ha mostrado un nivel aceptable en la irregular campaña alba.

📊 Los números de Javier Correa con Colo Colo 2025

🏟️ Partidos jugados: 26

26 ⚽ Goles: 15

15 🎯 Asistencias: 3

3 ⏱️ Minutos disputados: 2.163

💥 Un interinato con poco margen

Tapia contará con apenas cuatro jornadas de trabajo antes del debut de su interinato, este viernes ante Palestino en La Cisterna. La misión es mayúscula: levantar a un plantel golpeado y con la hinchada perdiendo la paciencia.

🏟️ El nuevo lío en Blanco y Negro

Mientras Tapia piensa en lo futbolístico, la pelea sigue en la concesionaria.

Mosa acusó al Bloque Vial de entorpecer la transición y de jugar contra los tiempos del club. Desde el sector opositor, en cambio, apuntaron a que la reunión “no cumplía las formalidades” y acusaron desconfianza en las maniobras del expresidente.

Una nueva muestra de la fractura interna que sacude al Cacique.

1️⃣ ¿Quién será el técnico de Colo Colo en reemplazo de Almirón?

Héctor Tapia asumirá el mando del plantel de manera provisoria.

2️⃣ ¿Qué jugador le dio la primera buena noticia a Tapia?

Javier Correa entrenó a la par del plantel tras superar molestias físicas.

3️⃣ ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Este sábado, ante Palestino en La Cisterna, por la fecha 21 del Campeonato Nacional. Esto, en la previa de una nueva edición del Superclásico frente a Universidad de Chile en el Monumental.

