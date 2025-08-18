“Uno de los peores momentos de su historia”: la dura crítica de la hija de Mirko Jozic a Blanco y Negro por el presente de Colo Colo

Colo Colo tocó fondo. La humillante goleada 4-1 sufrida en el Monumental ante Universidad Católica marcó el último capítulo de Jorge Almirón al mando del Cacique. Durante este lunes, la directiva de Blanco y Negro sellará el acuerdo para poner fin al ciclo del DT argentino, que termina con números rojos y un camarín a la deriva.

Pablo Del Río, representante de Almirón, confirmó el acuerdo de salida, destacando que “lo mejor para Colo Colo es descomprimir la situación y volver a empezar”. El propio Aníbal Mosa valoró la actitud del técnico, afirmando: “Vi disposición para una salida consensuada; no hay ánimo de perjudicar al club”. El ciclo se cierra tras una temporada para el olvido, con solo 10 victorias, 10 empates y 12 derrotas, incluyendo 3 clásicos, ubicando a Colo Colo octavo en el torneo y lejos de la pelea por clasificar a copa internacional.

📱 La familia Jozic disparó contra Blanco y Negro

Lana, hija de Mirko Jozic, estalló en redes luego de conocerse la salida de Jorge Almirón: “Colo Colo está pasando por uno de los peores momentos de su historia. La falta de visión, el juego pobre, el caos dirigencial y la pérdida total de identidad están destruyendo al club que debería ser el orgullo de sus hinchas y de todo Chile”.

Lana Jozic también lanzó dardos contra jugadores y dirigentes, exigiendo respeto y compromiso: “La hinchada merece mucho más que excusas y palabras vacías. Merece respeto, garra y pasión en la cancha. En lugar de eso, vemos pasividad, malas decisiones y una falta absoluta de responsabilidad”.

“Colo Colo no es solo un club, es historia, emoción y pueblo. Y si los que lo dirigen y representan en la cancha no lo entienden, entonces deben cambiarse. Ahora”, agregó.

🤔 ¿Qué viene ahora para el Colo Colo?

Héctor Tapia asumiría como interino a la espera de un reemplazante definitivo. El club, sumido en crisis futbolística e institucional, busca recomponer algo de honor en lo que queda de año para salvar la celebración del centenario del club.