“Uno de los peores momentos de su historia”: la dura crítica de la hija de Mirko Jozic a Blanco y Negro por el presente de Colo Colo
La hija del DT campeón de América con Colo Colo no se guardó nada tras anunciarse la salida de Almirón
Colo Colo tocó fondo. La humillante goleada 4-1 sufrida en el Monumental ante Universidad Católica marcó el último capítulo de Jorge Almirón al mando del Cacique. Durante este lunes, la directiva de Blanco y Negro sellará el acuerdo para poner fin al ciclo del DT argentino, que termina con números rojos y un camarín a la deriva.
Pablo Del Río, representante de Almirón, confirmó el acuerdo de salida, destacando que “lo mejor para Colo Colo es descomprimir la situación y volver a empezar”. El propio Aníbal Mosa valoró la actitud del técnico, afirmando: “Vi disposición para una salida consensuada; no hay ánimo de perjudicar al club”. El ciclo se cierra tras una temporada para el olvido, con solo 10 victorias, 10 empates y 12 derrotas, incluyendo 3 clásicos, ubicando a Colo Colo octavo en el torneo y lejos de la pelea por clasificar a copa internacional.
📱 La familia Jozic disparó contra Blanco y Negro
Lana, hija de Mirko Jozic, estalló en redes luego de conocerse la salida de Jorge Almirón: “Colo Colo está pasando por uno de los peores momentos de su historia. La falta de visión, el juego pobre, el caos dirigencial y la pérdida total de identidad están destruyendo al club que debería ser el orgullo de sus hinchas y de todo Chile”.
Lana Jozic también lanzó dardos contra jugadores y dirigentes, exigiendo respeto y compromiso: “La hinchada merece mucho más que excusas y palabras vacías. Merece respeto, garra y pasión en la cancha. En lugar de eso, vemos pasividad, malas decisiones y una falta absoluta de responsabilidad”.
“Colo Colo no es solo un club, es historia, emoción y pueblo. Y si los que lo dirigen y representan en la cancha no lo entienden, entonces deben cambiarse. Ahora”, agregó.
🤔 ¿Qué viene ahora para el Colo Colo?
Héctor Tapia asumiría como interino a la espera de un reemplazante definitivo. El club, sumido en crisis futbolística e institucional, busca recomponer algo de honor en lo que queda de año para salvar la celebración del centenario del club.