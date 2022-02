Valladares: "Esperamos seguir jugando con público porque estamos trabajando con la autoridad"

El presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, conversó en Al Aire Libre en Cooperativa sobre el posible castigo en el cuadro albo por los proyectiles arrojados al terreno de juego en el partido de Colo Colo ante Audax Italiano del pasado sábado, asegurando que esperan que Estadio Seguro se manifieste al respecto y se incolucre más en las medidas.

"Es un tema altamente complejo. Es algo que se arrastra hace más de 30 años. La situación del sábado se hicieron muchos reventones (hinchas ingresando sin entradas) en varios puntos del estadio, razón por la que se tomaron algunas medidas excepcionales que son las que se toman en los clásicos" apuntó.

"Algunos no la pasaron bien con filas bastante lentas que fueron para garantizar el ingreso al estadio a quienes tenían entradas, para evitar avalanchas. Nosotros nos pusimos a disposición y a través de la administración se instruyó la presentación de una querella que pueda establecer una investigaciòn direccionada a personas que no representan a los colocolinos y que no deberìan tener cabida en el deporte", agregó.

Respecto al castigo de hasta cinco partido sin público que arriesga el cuadro albo tras el informe del árbitro Juan Lara, manifestó que "nosotros esperamos seguir jugando con público porque estamos trabajando en conjunto con la autoridad. Ante Audax Italiano hicimos una inversión de partido clásico, se hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance".

¿Castigo para el Superclásico? Lapidario informe arbitral complica a Colo Colo por proyectiles en duelo ante Audax Italiano #CooperativaContigo https://t.co/aerKhaKE7I pic.twitter.com/Tnoi7LNFX2 — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) February 22, 2022

En esa línea, Valladares agregó que "creemos que la salida a este tema debe ser conjunta, acá falta una manifestación de Estadio Seguro. Desde allá se entregan lineamientos, necesitamos que se pueda dar un trabajo seguro en conjunto, creemos que es la única manera y queremos un involucramiento mayor".

"Necesitamos un trabajo en conjunto a futuro en el que involucre la autoridad, creo que es la única menera. Todo el esfuerzo logìstico que podamos hacer debe ser acompañado por las autoridades". sentenció.