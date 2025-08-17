"Vergüenza es poco": El duro desahogo de Arturo Vidal tras la goleada frente a U Católica

Colo Colo vivió una jornada para el olvido frente a Universidad Católica. Los albos fueron goleados por 4-1 por los cruzados, resultado que colmó la paciencia de los hinchas y que terminó con el ciclo de Jorge Almirón.

El juego mostrado por el Cacique elevó el descontento de los fanáticos, quienes no tuvieron piedad con sus jugadores, a quienes le manifestaron su descontento en el Estadio Monumental. Uno de ellos fue Arturo Vidal, quien fue abucheado cuando fue reemplazado en el complemento.

Tras el partido, el King utilizó sus redes sociales para contar sus sensaciones y pedir perdón a los aficionados.

💔 ¿Qué dijo Arturo Vidal tras la goleada ante U Católica?

Arturo Vidal utilizó su cuenta de Instagram para expresar su dolor tras la humillante derrota 4-1 ante Universidad Católica. El mensaje del King fue breve pero contundente, reflejando lo que siente por el rendimiento del equipo.

"Vergüenza es poco para explicar lo que siento en estos momentos. Seguiremos trabajando y luchando hasta el final. Gracias por todo gente y perdón", dijo el experimentado mediocampista.

📊 ¿Cómo fue el rendimiento de Arturo Vidal en el clásico?

Arturo Vidal tuvo una de sus peores actuaciones desde su regreso a Colo Colo, siendo uno de los jugadores más cuestionados del encuentro. Fue sustituido en el segundo tiempo y salió del campo entre fuertes pifias, aunque no quedó claro si eran dirigidas hacia él o hacia Esteban Pavez.

🏆 ¿En qué posición quedó Colo Colo tras esta derrota?

Tras la goleada ante Universidad Católica, Colo Colo quedó ubicado en el octavo lugar de la tabla del Campeonato Nacional con 27 puntos. Esta posición lo deja completamente fuera de cualquier clasificación a competencias internacionales para la próxima temporada.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 23 de agosto en horario por confirmar cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: Por confirmar

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

