Coquimbo sufre un duro golpe: el puntero pierde a uno de sus baluartes

Coquimbo Unido recibió una pésima noticia, ya que en los próximos partidos no podrá contar con uno de sus baluartes, justo cuando está en plena lucha por el título del Campeonato Nacional 2025.

❌ ¿Qué jugador pierde Coquimbo Unido?

Se trata de Alejandro Camargo: el futbolista no ha sido titular frecuente en Coquimbo, pero sí ha estado en duelos importantes, como la última victoria por 2-1 ante Cobresal en El Salvador.

Además, es un miembro muy importante en el plantel y el camarín, debido a su gran experiencia.

🤔 ¿Por qué Coquimbo Unido pierde a Alejandro Camargo?

Porque fue expulsado en el mencionado compromiso ante Cobresal, por lo que quedó suspendido.

📋¿Cuántos partidos estará fuera Alejandro Camargo en Coquimbo Unido?

Alejandro Camargo estará ausente dos partidos en Coquimbo Unido. Eso determinó el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la tarjeta roja que recibió ante Cobresal.

❓ ¿Qué partidos se pierde Alejandro Camargo en Coquimbo Unido?

Los duelos que se perderá Alejandro Camargo serán: ante Everton y Audax Italiano, otro de los animadores del Campeonato Nacional 2025.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo Unido?

El próximo duelo de Coquimbo Unido será ante Everton en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, duelo que se llevará a cabo este domingo 17 de agosto a las 17:30 horas.

📅Fecha: Domingo 17 de agosto

⏱️ Hora: 17:30 horas.

🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso

🔗 ¿Dónde saber más de Coquimbo Unido?

