Coquimbo Unido con el título casi asegurado: las probabilidades lo confirman

Con el fin de la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2025 se actualizaron las probabilidades sobre el próximo campeón del fútbol chileno y los números son elocuentes: Coquimbo tiene el título prácticamente amarrado.

El modelo de IA desarrollado por Al Aire Libre en el que se determina matemáticamente cuántas posibilidades tiene cada equipo de levantar la copa, tiene a los Piratas con números casi incontrarrestables.

📊 Los números dicen que Coquimbo tiene casi seguro el título de campeón

Coquimbo Unido tiene un 85,2 por ciento de posibilidades de ser campeón, luego de sacarle nueve puntos de ventaja a U de Chile, merced a la victoria por 2-1 contra Everton en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La U, que perdió por 3-1 con Audax Italiano, tiene apenas un 12,8 por ciento de opciones, por lo que el título es una quimera.

Justamente Audax viene después con un 1,8 por ciento y Palestino registra un 0,2 por ciento de probabilidades. Todo el resto de los equipos no tienen chances, según este modelo.

✅ Las opciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Para ir a la Copa Libertadores, Coquimbo Unido y U de Chile bordean el 90 por ciento de probabilidades. Palestino tiene poco más de un 50. Colo Colo tiene apenas un 0,1 por ciento.

Para ir a la Copa Sudamericana: U Católica tiene un 76 por ciento. O'Higgins tiene un 74,6, Palestino y Cobresal tienen poco menos del 40.

Ñublense y Huachipato rondan un 30 por ciento y Colo Colo tiene un 17,5.

❌ Las probabilidades para el descenso en el Campeonato Nacional

Deportes Iquique y Unión Española son los equipos que tienen casi sentenciada su suerte, según las probabilidades.

Iquique tiene sobre un 90 por ciento (91,6), en tanto que Unión tiene un 67,9 por ciento.

