¿Cuántos títulos tiene Coquimbo Unido? El palmarés histórico del “Pirata”

Coquimbo Unido es mucho más que un club del norte de Chile: es identidad, mística y resistencia. Fundado en 1958 y con el puerto como bandera, el “Pirata” ha sabido escribir páginas épicas en el fútbol chileno pese a no haber conquistado todavía la Primera División.

🏴‍☠️ A lo largo de su historia, ha levantado 5 títulos en la Primera B, ha sido subcampeón de la liga y hasta llegó a semifinales de la Copa Sudamericana, convirtiéndose en un orgullo regional y en uno de los equipos más queridos del país.

⚽ ¿Cuántos títulos oficiales tiene Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido nunca ha sido campeón de la Primera División de Chile, pero sí ha levantado 5 títulos de la Primera B. Los “piratas” se coronaron campeones en las temporadas 1962, 1977, Clausura 2014, 2018 y 2021.

Estos logros marcaron hitos importantes, ya que cada uno de ellos le permitió al club regresar a la máxima categoría del fútbol chileno. En Primera División, sus mejores campañas fueron el subcampeonato de 1991 y la final perdida en el Apertura 2005 frente a Unión Española.

🏆 ¿Qué títulos nacionales ha ganado Coquimbo Unido?

En torneos de carácter nacional, Coquimbo Unido suma:

Primera B de Chile (5): 1962, 1977, 2014 Clausura, 2018 y 2021.

Aunque no ha logrado levantar el trofeo de la serie de honor, su hinchada ha celebrado ascensos memorables, con figuras como Arturo “Canilla” Díaz en los años 60, Ramón Climent como DT en 1977, y el plantel liderado por Esteban Paredes y Leandro Garate en 2021.

🌍 ¿Qué títulos internacionales tiene Coquimbo Unido?

En el plano internacional, Coquimbo Unido aún no consigue títulos, pero ha protagonizado campañas históricas:

Copa Libertadores 1992: primera participación, aunque fue eliminado en fase de grupos.

primera participación, aunque fue eliminado en fase de grupos. Copa Sudamericana 2020: llegó hasta semifinales , cayendo ante Defensa y Justicia tras una campaña inolvidable.

llegó hasta , cayendo ante Defensa y Justicia tras una campaña inolvidable. Copa Sudamericana 2024: participó en fase de grupos.

Su mejor logro a nivel continental fue ese paso a semifinales en 2020, con victorias recordadas frente a Aragua, Estudiantes de Mérida, Sport Huancayo y Junior de Barranquilla.

🏴‍☠️ ¿Cuál es el mejor puesto de Coquimbo Unido en Primera División?

El punto más alto del “Barbón” en la liga chilena fue el subcampeonato de 1991, donde quedó a cinco puntos del campeón Colo Colo. Ese mismo año clasificó a la Copa Libertadores, siendo la primera vez que un equipo de la Región de Coquimbo disputaba el torneo continental.

También en el Apertura 2005 alcanzó la final, cayendo ante Unión Española, con figuras como Marcelo Corrales y Carlos Carmona.

