Esteban Paredes contó diálogo con un juvenil de Santa Cruz: Me dijo "qué rico jugar contra ti"

El atacante de Coquimbo Unido Esteban Paredes reveló el diálogo que tuvo con uno de los jugadores juveniles de Deportes Santa Cruz en el claro triunfo "pirata" por 7-1 sobre el equipo colchagüino, en que anotó dos veces.

"Un chico me dijo 'qué rico jugar contra ti'... no recuerdo su apellido, entró en el medio, y me recuerda a mí. Yo le dije disfruta independiente del resultado, es tu primera citación, tu primer encuentro y lo único que tiene que hacer es disfrutar", contó en conversación con TNT Sports tras el partido.

"Le queda un camino por delante, tiene 20 años más de carrera, es lo único que le puedo decir", agregó Paredes.

Según señaló el ex Colo Colo, en este partido "me sentí bien, es una obligación de nosotros ganar, independiente de cómo jugaba Santa Cruz, por todo lo que ha hecho el club, el esfuerzo de estas seis fechas, así que este triunfo es para la gente de coquimbo y mi familia".

"A mis 40 años siempre habrá dolores, y el jugador siempre estará expuesto a entrenar con dolor. Estoy tranquilo, con ganas de seguir entrenando y darle alegrías a la gente de Coquimbo", completó.

Santa Cruz tuvo que jugar con juveniles debido a que prácticamente todo el plantel quedó fuera al ser contactos estrechos de un caso positivo de Covid-19 en el equipo.