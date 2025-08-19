U de Chile vs Coquimbo: la fecha del partido que puede decidir el Campeonato

Coquimbo Unido tiene prácticamente amarrado el título del Campeonato Nacional, ya que tiene 9 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor: el tema es que su escolta es el siempre peligroso U de Chile, lo que deja un espacio a la duda.

Es por esto que en Al Aire Libre te entregamos el dato que todo futbolero quiere saber: cuándo juegan ambos equipos entre sí, duelo que puede significar la consagración de los Piratas o la arremetida de los Azules.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Coquimbo Unido?

U de Chile vs Coquimbo Unido juegan en la penúltima jornada del Campeonato Nacional 2025: la fecha no está definida, pero sí está claro que será el fin de semana del 29 y 30 de noviembre.

La U será local en este duelo, lo que puede significar una ventaja para ellos y ayudar a estrechar el torneo.

📅 Fecha: 29 o 30 de noviembre

⏱️ Hora: por definir

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

🏆 ¿Coquimbo Unido puede llegar como campeón al duelo con U de Chile?

Sí, Coquimbo Unido puede ser campeón antes de jugar con U de Chile. De hecho, si se mantiene la distancia actual de 9 puntos, los Piratas serán campeones el duelo anterior a jugar con la U,que será el clásico frente a Deportes La Serena.

