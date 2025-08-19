Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
U de Chile vs Coquimbo: la fecha del partido que puede decidir el Campeonato

U de Chile es el máximo perseguidor de Coquimbo Unido y el único equipo que puede amagar la casi segura consagración de los Piratas.

Foto: Photosport U de Chile vs Coquimbo: la fecha del partido que puede decidir el Campeonato
Luís Felipe Labrín
Coquimbo Unido tiene prácticamente amarrado el título del Campeonato Nacional, ya que tiene 9 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor: el tema es que su escolta es el siempre peligroso U de Chile, lo que deja un espacio a la duda.

Es por esto que en Al Aire Libre te entregamos el dato que todo futbolero quiere saber: cuándo juegan ambos equipos entre sí, duelo que puede significar la consagración de los Piratas o la arremetida de los Azules.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Coquimbo Unido?

U de Chile vs Coquimbo Unido juegan en la penúltima jornada del Campeonato Nacional 2025: la fecha no está definida, pero sí está claro que será el fin de semana del 29 y 30 de noviembre.

La U será local en este duelo, lo que puede significar una ventaja para ellos y ayudar a estrechar el torneo.

  • 📅 Fecha: 29 o 30 de noviembre

  • ⏱️ Hora: por definir

  • 🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

🏆 ¿Coquimbo Unido puede llegar como campeón al duelo con U de Chile?

Sí, Coquimbo Unido puede ser campeón antes de jugar con U de Chile. De hecho, si se mantiene la distancia actual de 9 puntos, los Piratas serán campeones el duelo anterior a jugar con la U,que será el clásico frente a Deportes La Serena.

🔗 ¿Dónde leer más de Coquimbo Unido y U de Chile?

Para enterarte de todas las novedades de Coquimbo Unido y U de Chile debes acceder a Al Aire Libre.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
