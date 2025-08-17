Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Deportes Limache

Limache fue arrasado por Huachipato y sigue complicado con el descenso

Limache no logra despegarse de la zona roja, pese a que merece más puntos de los que tiene.

Limache fue arrasado por Huachipato y sigue complicado con el descenso
Luís Felipe Labrín
Deportes Limache perdió por 4-0 ante Huachipato en Talcahuano y se mantiene muy complicado con el descenso, superando por solo tres puntos a Unión Española que está en el umbral de la zona roja.

Con este resultado, los Acereros quedaron octavos con 28 puntos, a solo un punto de la zona de Copa Sudamericana: además, desplazaron a Colo Colo, que quedó noveno con 27 unidades.

La primera conquista de Huachipato llegó en los descuentos del primer tiempo: Maximiliano Gutiérrez convirtió en los 45+3' y anotó el "gol psicológico" de este partido.

En el complemento llegaron los demás tantos de los Acereros: autogol de Augusto Aguirre en los 52' y goles de Lionel Altamirano (80') y Mario Briceño (86') para cerrar la gran jornada del elenco de Jaime García.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
