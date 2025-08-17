Limache fue arrasado por Huachipato y sigue complicado con el descenso

Deportes Limache perdió por 4-0 ante Huachipato en Talcahuano y se mantiene muy complicado con el descenso, superando por solo tres puntos a Unión Española que está en el umbral de la zona roja.

Con este resultado, los Acereros quedaron octavos con 28 puntos, a solo un punto de la zona de Copa Sudamericana: además, desplazaron a Colo Colo, que quedó noveno con 27 unidades.

⚽ Los goles de Huachipato vs Deportes Limache

La primera conquista de Huachipato llegó en los descuentos del primer tiempo: Maximiliano Gutiérrez convirtió en los 45+3' y anotó el "gol psicológico" de este partido.

En el complemento llegaron los demás tantos de los Acereros: autogol de Augusto Aguirre en los 52' y goles de Lionel Altamirano (80') y Mario Briceño (86') para cerrar la gran jornada del elenco de Jaime García.

📋 Resumen de Huachipato vs Deportes Limache

📊 Estadísticas de Huachipato vs Deportes Limache