Eduardo Vargas

Así fue el gol de Eduardo Vargas a U de Chile en el Nacional: perdón y silencio absoluto

Eduardo Vargas marcó su primer gol en su regreso a nuestro país y justo contra U de Chile.

Foto: Photosport Así fue el gol de Eduardo Vargas a U de Chile en el Nacional: perdón y silencio absoluto
Luís Felipe Labrín
Eduardo Vargas anotó su primer gol desde que llegó a Audax Italiano y lo hizo contra su exequipo U de Chile, silenciando el estadio Nacional y metiendo de nuevo a su equipo en la lucha por el título.

Así fue el gol de Eduardo Vargas a U de Chile

Apenas minutos después de que Luis Riveros anotara el primero de Audax, Eduardo Vargas conectó un centro desde la izquierda y marcó la segunda cifra contra la U, dejando sorprendidos a los más de 30.000 fanáticos azules.

Vargas no celebró el tanto y no hizo ningún gesto de alegría: por el contrario levantó sus manos e hizo señas de pedir perdón.

Por parte de los hinchas casi no hubo pifias, solo un silencio sepulcral.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
