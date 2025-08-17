Así fue el gol de Eduardo Vargas a U de Chile en el Nacional: perdón y silencio absoluto

Eduardo Vargas anotó su primer gol desde que llegó a Audax Italiano y lo hizo contra su exequipo U de Chile, silenciando el estadio Nacional y metiendo de nuevo a su equipo en la lucha por el título.

Así fue el gol de Eduardo Vargas a U de Chile

Apenas minutos después de que Luis Riveros anotara el primero de Audax, Eduardo Vargas conectó un centro desde la izquierda y marcó la segunda cifra contra la U, dejando sorprendidos a los más de 30.000 fanáticos azules.

Vargas no celebró el tanto y no hizo ningún gesto de alegría: por el contrario levantó sus manos e hizo señas de pedir perdón.

Por parte de los hinchas casi no hubo pifias, solo un silencio sepulcral.

