Eduardo Vargas

Vargas se reencuentra con U de Chile: así recibieron al histórico delantero

Eduardo Vargas juega por primera vez ante U de Chile tras irse del club en 2011.

Foto: Photosport Vargas se reencuentra con U de Chile: así recibieron al histórico delantero
Luís Felipe Labrín
Eduardo Vargas tiene su esperado reencuentro con U de Chile: Turbomán visita el estadio Nacional junto a Audax Italiano, en el partido más destacado de la jornada dominical de la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

Así recibieron los hinchas de U de Chile a Eduardo Vargas

El público que asistió al estadio Nacional estuvo dividido: una parte aplaudió al delantero que los guió a ganar la Copa Sudamericana 2011, pero otros dedicaron abucheos .

De todas maneras, lo que primó fue la reacción positiva de los hinchas, agradecidos por el gran legado que hasta el momento ha dejado el jugador en el club.

Abrazo muy cariñoso de Eduardo Vargas con Charles Aránguiz

Antes de salir a la cancha, en el túnel, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz se reencontraron y se dieron un cariñoso abrazo, luego de mil batallas juntos en la U y en la Selección Chilena.

¿Dónde seguir el duelo de U de Chile vs Audax?

U de Chile vs Audax Italiano puedes seguirlo a través de Al Aire Libre.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
