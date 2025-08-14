Huachipato vs Deportes Limache: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO por el Campeonato Nacional

En el cierre de la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2025, Huachipato vs Deportes Limache se enfrentan en un duelo clave para sus aspiraciones en la tabla.

Los dirigidos por Jaime García vienen de vencer a Unión La Calera y buscan meterse en la pelea por puestos internacionales, mientras que el equipo de Víctor Rivero llega motivado tras una contundente goleada sobre Audax Italiano.

En la primera rueda, los “acereros” ganaron 3-2 como visitantes en un partido lleno de emociones.

📅 ¿Cuándo juegan Huachipato vs Deportes Limache?

El partido se disputará el domingo 17 de agosto de 2025, a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Huachipato-CAP Acero de Talcahuano.

📺 ¿Dónde ver Huachipato vs Deportes Limache EN VIVO?

El compromiso será transmitido en TNT Sports Premium y vía streaming por TNT Sports en MAX, para suscriptores o gratis si tienes el paquete Premium de TNT Sports contratado en tu cableoperador.

Canales TNT Sports Premium según cableoperador:

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

165 (SD) – 855 (HD) DIRECTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

631 (SD) – 1631 (HD) ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

242 (SD) – 243 (HD) CLARO: 190 (SD) – 490 (HD)

190 (SD) – 490 (HD) GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

71 (SD) – 845 (HD) MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

486 (SD) – 931 (HD) ZAPPING: 99 (HD)

💻 ¿Cómo ver GRATIS el Huachipato vs Deportes Limache?

Si no cuentas con TNT Sports Premium, puedes seguir el minuto a minuto GRATIS en Al Aire Libre, con las jugadas, estadísticas y goles en tiempo real.

⚽ Posibles formaciones de Huachipato vs Deportes Limache

El XI de Huachipato: Rodrigo Odriozola; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Jimmy Martínez, Claudio Sepúlveda; Maximiliano Gutiérrez, Cris Martínez y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

Rodrigo Odriozola; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Jimmy Martínez, Claudio Sepúlveda; Maximiliano Gutiérrez, Cris Martínez y Lionel Altamirano. DT: Jaime García. El XI de Deportes Limache: Nicolás Peranic; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Yonathan Andía, Misael Llantén, César Pinares, Luis Guerra; Luis Hernández y Yorman Zapata. DT: Víctor Rivero.

📊 Así llegan Huachipato vs Deportes Limache

Huachipato (9° | 25 pts): 2 triunfos, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Lionel Altamirano es su goleador con 9 tantos.

Deportes Limache (14° | 17 pts): 2 victorias, 1 empate y 2 caídas en los últimos cinco duelos. Daniel Castro lidera la ofensiva con 8 goles.

📲 En el papel, Huachipato llega como favorito, pero Limache ya demostró que puede golpear fuerte fuera de casa. Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.

