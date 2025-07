Jorge Sampaoli emociona a Chile a 10 años del título de la Copa América

El 4 de julio es una fecha que está escrita a fuego en la historia del fútbol chileno. Y es que un dia como hoy, pero en 2015, La Roja conquistó su primer título: la Copa América, la cual se jugó justamente en nuestro país.

Uno de los artífices de esta gesta fue Jorge Sampaoli, entrenador de aquel combinado que logró poner fin a cien años de sequías para que Chile pudiera levantar por primera vez un trofeo.

Y si bien los caminos del casildense y del equipo nacional se separaron de manera tormentosa, esta jornada apareció sorpresivamente para enviar un emotivo mensaje recordando aquella consagración.

🥺 El emotivo mensaje de Jorge Sampaoli a La Roja

En su cuenta de Instagram, y bajo el lema “A 10 años de la gloria”, Sampaoli comenzó diciendo que “nunca o casi nunca, toca coincidir con un hecho que marca la historia de un país. Pienso en ese día y me sale la palabra imposible. Quizás, me lleve toda una vida comprender lo que pasó. Era tan proporcional el sueño como la mirada de que parecía imposible. Hacía falta un argumento de rebelión. O más que eso”.

“Mi carrera cambió por completo. La forma de jugar generó una admiración en todo el mundo. Pero no era mío. Lejos de eso, siento que había cambiado la mirada sobre el pueblo chileno. Veía nuestras jugadas en eventos de todo el planeta y me emocionaba. Yo fui un privilegiado de compartir los días con esa generación. Un grupo rebelde de jugadores top que tenían una capacidad de valentía muy elevada. Aun me siento compañero de ellos”, agregó.

Por último, el argentino concluyó indicando que “haberlo visto desde tan cerca es un privilegio que me regaló la vida. La enseñanza me quedó para siempre. Nunca hay que olvidarse que detrás de cualquier imposible hace falta una rebeldía para cambiarlo”.

❓ ¿Dónde entrena Sampaoli?

Actualmente Jorge Sampaoli se encuentra sin club. El último equipo que dirigió fue el Stade Rennes de Francia, donde apenas estuvo diez partidos.

📊 Los números de Jorge Sampaoli en La Roja

🏟️ 44 partidos dirigidos

✅ 28 triunfos

🟰 7 empates

❌ 9 derrotas

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

