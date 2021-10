Escort transexual afirmó que Mauro Icardi engañó a Wanda Nara con ella

El medio sensacionalista argentino Diario Show publicó las declaraciones de una escort transexual de nombre Guendolina Rodríguez, quien afirmó que el delantero de PSG Mauro Icardi engañó a su esposa Wanda Nara con ella.

"Sí, es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi en el 2019, yo lo viví. En Italia eso me parece un escándalo. En 2019 cuando hablé de Icardi, tengo pruebas que tuve sexo con él, conversaciones, Whatsapp. A Icardi le gusta la vida loca, follar, me contactó por una agencia, Hotel Burguer, nos sacaron la foto los paparazzi", señaló en conversación con un programa radial trasandino.

"Lo vi en 2019, una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo tres veces con Mauro Icardi. Soy escort. La primera vez la pagó mientras que la segunda y la tercera no pagó", agregó Rodríguez.

"Volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama, un cóctel y una cerveza. En Italia la noticia que se separaron muchos periodistas italianos me escribieron, me preguntaron si es verdad que le gustan las chicas trans. Hubo escándalo en 2014 ó 2015 con una chica trans Argentina", continuó en sus palabras

Por ello, aportó, siempre fiel a Diario Show, que "a Icardi le gustan las chicas trans. Está con Wanda porque tiene miedo, es su manager, le mantiene todo, su vida profesional. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada. Me amenazó la primera vez por sus hijos, Icardi no me denunció".

Rodríguez dijo que tuvo sexo con el delantero la semana pasada y que los periodistas italianos le dijeron que Wanda está enterada de la situación, mientras que el jugador está avergonzado por esta situación.

"Tengo pruebas que estuvimos, en un hotel, tengo fotos que sacó mi amiga, me dijo que no cuente nada. Me dijo que es libre, no le gusta hablar de su vida privada. No me gusta la falsedad, mira mis historias de Instagram, tengo fotos", dijo.