Real Madrid venció a Granada en polémico duelo y alcanzó a Atlético en la cima de La Liga

Real Madrid derrotó por 2-0 a Granada este miércoles y alcanzó a Atlético en el liderato de La Liga de España, en un duelo controvertido, ya que los visitantes se quejaron del arbitraje por dos posibles penales.

El conjunto merengue, local en el "Alfredo di Stefano" en esta fecha 15, se impuso con los goles del brasileño Casemiro (57') y el francés Karim Benzema (90+3').

De igual forma, se trato de un partido muy polémico, ya que en el final del primer tiempo hubo un evidente agarrón del propio Casemiro que no fue sancionado como penal por el árbitro, ni por el VAR. Además, hubo una mano, tambiéndel brasileño, que también de desestimó.

El Real Madrid segueix guanyant amb polèmica, avui contra el Granada. De nou un penalti que el VAR no intervé. No deixa de ser suspitós. Via @sport pic.twitter.com/eBpW3LsspP