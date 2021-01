Benjamin Mendy causó fuerte polémica en Inglaterra por fiesta de Año Nuevo con varias mujeres

El lateral francés de Manchester City Benjamin Mendy causó polémica en Inglaterra al protagonizar una fiesta de Año Nuevo con varias mujeres, saltándose las normas sanitarias contra el coronavirus.

El medio inglés The Sun informó esta situación y lo hizo con fotografías que mostraron al menos tres mujeres saliendo de su casa a las seis de la mañana y otras tres más tarde esperando afuera, lo que el propio jugador descartó, diciendo que estaba con su novia, otros familiares y un chef.

Además, un agente de modelos de Londres indicó que el jugador pidió que varias "chicas" viajaran a Manchester para esta celebración y lo cuestionó por su actuar: "Muestra un total desprecio por su seguridad y la de otras personas. Debe conocer los peligros de ser un jugador de primer nivel en un club de primer nivel"

"Se había puesto en contacto conmigo, quería que las chicas volaran de Londres a Manchester y se quedaran con él. No me sorprendió que fuera a espaldas de su pareja, ya que eso es lo que hacen los futbolistas, pero me sorprendió que no se preocupara por el Covid", cerró.

Finalmente, un portavoz del club informó que "el club está al corriente de la violación del protocolo relativo al Covid-19 la víspera del día de Año Nuevo, en la que estaba implicado Benjamin Mendy, y la cobertura mediática que ha desencadenado.

Incluso si elementos de este incidente han sido malinterpretados en los artículos y que el jugador se disculpó tras este error, el club lamenta que haya habido esta transgresión y realizará una investigación interna".