Dele Alli ofreció disculpas por polémica broma sobre el coronavirus

El volante de Tottenham y seleccionado inglés Dele Alli ofreció disculpas en redes sociales este lunes, luego de una fuerte controversia al bromear sobre el coronavirus.

En su cuenta de Snapchat, Alli compartió un video en que se burla de un hombre de nacionalidad china, para después señalar, en una nueva publicación, que "este virus tiene que ser más rápido que eso para atraparme", junto a un jabón para lavarse las manos.

Just when you think you can’t possibly hate Dele Alli anymore...pic.twitter.com/m9Qd2Ra8zT — Yesitsme (@YesitsmeDigby) February 9, 2020

Sus comentarios no pasaron desapercibidos, siendo tratado de racista por la broma al ciudadano chino, y de poco criterioso, al burlarse de una enfermedad que ha generado preocupación en todo el mundo y muchas muertes en Asia.

Debido a esto, Alli se disculpó con un nuevo video, en la red social china Weibo.

"Quiero disculparme por el video que publiqué en Snapchat. No fue gracioso. Me di cuenta de eso inmediatamente y lo eliminé. No es algo de lo que se deba bromear. Mando todo mi amor, pensamientos y oraciones para todos en China", expresó.

Además desde Inglaterra afirmaron que la FA abrió una investigación contra el volante, la que puede derivar en una suspensión.