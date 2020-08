Presentadora italiana Diletta Leotta salió al paso de rumores que la vincularon con Zlatan

La reconocida animadora italiana Diletta Leotta, del canal DAZN, aclaró a través de sus portavoces que la relación que la vincula al delantero sueco de AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, es únicamente profesional.

"No hay ningún comentario que hacer, ya que no hay relación entre los dos más que una colaboración profesional", indicó al medio inglés The Sun.

La vinculación sentimental entre ambos surgió luego que compartieran en el lanzamiento de una aplicación de fitness y tras eso tuvieran una cena junto a varios amigos en Milán, en tanto que surgieron rumores de un "flirteo" en Cerdeña.