Todos quieren ver a Messi: aumenta la reventa de entradas en Canadá para partido de la MLS

Cuando David Beckham logró fichar a Lionel Messi en junio del año pasado, se sabía que se desataría la Messimanía en todas las ciudades donde se jugará la MLS.

Quizás nos quedamos cortos, porque lo que se ha experimentado es una verdadera locura e incluso Radio Canadá llegó a comparar al argentino con el fenómeno pop de Taylor Swift.

Y si no nos cree, puede ir y hablar con cualquier fanático canadiense que a esta hora trata de comprar en la reventa una entrada para ver al campeón del mundo.

Recuperado de una lesión muscular, Lionel Messi ha vuelto en plenitud y es la estrella a la que todos quieren ver en la MLS. Esto trae consigo un impacto directo en el precio de las entradas, que llegan hasta los 600 mil pesos chilenos.

Los valores para ver a Messi en Canadá son altos y ajenos a la realidad de Sudamérica, pero se venden todas las entradas. Aquí es donde entran al juego los revendedores, otro grupo que se enriquece gracias a la Messimanía, y para conocer esos precios, visitamos distintos sitios y aplicaciones dedicadas a la reventa de entradas, los cuales no mencionaremos para evitarnos problemas legales.

El Saputo Stadium de Montreal tiene entradas agotadas después de la goleada del Inter Miami 6 a 2 sobre el New York RB. Pero son miles los fanáticos canadienses que están dispuestos a endeudarse para ver a Lionel Messi.

¿Cuánto cuesta un ticket en la reventa canadiense? Específicamente para el duelo de mañana entre Montreal e Inter Miami, la entrada más barata alcanzó un precio de reventa cercano a los 250 mil pesos chilenos y la más cara unos 6 millones. Sólo 19 mil personas podrán ver a Lionel Messi en vivo en Montreal, por eso se están cobrando esos precios abusivos.

Lo que ocurre en Montreal con Messi no es nuevo, los revendedores canadienses ya se aprovecharon antes de la figura del campeón mundial para elevar los precios de las entradas. Los partidos de visita del Inter Miami frente a Toronto FC y Vancouver Whitecaps tuvieron boletos de reventa a 7 millones de pesos chilenos.

Looks like tickets are going from about $400-$700 in Montreal for Messipaloza this weekend.



That’s probably cheaper than they’ll go for in Toronto (and I still doubt he travels for the game here). So, if you really want to see Messi…might want to look for flights. pic.twitter.com/4C7irIPcyO