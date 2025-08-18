Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Manuel Pellegrini

A Manuel Pellegrini y el Betis le amargaron el arranque en La Liga española

El elenco dirigido por el Ingeniero lamentó tener un tropezón en el inicio de una nueva campaña liguera.

Foto: Imago A Manuel Pellegrini y el Betis le amargaron el arranque en La Liga española
Felipe Rojas Davidson
El Real Betis del chileno Manuel Pellegrini inició su temporada en La Liga española este lunes, animando uno de los partidos de cierre de la primera fecha del certamen en su visita al Elche. 

En el Estadio Manuel Martínez Valero el elenco del Ingeniero Pellegrini lamentó dejar escapar un triunfo que parecía seguro, pero no contó con una reacción sobre el epílogo del Elche para dejar el resultado con un definitivo 1-1. 

⚽ Los goles de Elche vs Real Betis en La Liga española

Fue el elenco de Pellegrini el que pudo empezar ganando en la cancha del Elche con un gol de Aitor Ruibal a los 21' minutos del primer tiempo, ventaja en el marcador que se prolongó hasta bien entrada la segunda mitad. 

Y es que en el epílogo del compromiso el elenco local encontró la paridad definitiva con la anotación de Germán Valera, en los 81' del reloj, lo que terminó siendo un empate con sabor a derrota para los béticos del entrenador chileno. 

 

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Elche?

⚔️ Rival: Atlético de Madrid

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

⏱️ Hora: 13:30 horas

🏟️ Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Real Betis?

⚔️ Rival: Alavés

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

⏱️ Hora: 15:30 horas

🏟️ Estadio: Benito Villamarín

Resumen de Elche vs Betis

 

Estadísticas de Elche vs Real Betis

 

