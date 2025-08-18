A Manuel Pellegrini y el Betis le amargaron el arranque en La Liga española

El Real Betis del chileno Manuel Pellegrini inició su temporada en La Liga española este lunes, animando uno de los partidos de cierre de la primera fecha del certamen en su visita al Elche.

En el Estadio Manuel Martínez Valero el elenco del Ingeniero Pellegrini lamentó dejar escapar un triunfo que parecía seguro, pero no contó con una reacción sobre el epílogo del Elche para dejar el resultado con un definitivo 1-1.

⚽ Los goles de Elche vs Real Betis en La Liga española

Fue el elenco de Pellegrini el que pudo empezar ganando en la cancha del Elche con un gol de Aitor Ruibal a los 21' minutos del primer tiempo, ventaja en el marcador que se prolongó hasta bien entrada la segunda mitad.

Y es que en el epílogo del compromiso el elenco local encontró la paridad definitiva con la anotación de Germán Valera, en los 81' del reloj, lo que terminó siendo un empate con sabor a derrota para los béticos del entrenador chileno.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Elche?

⚔️ Rival: Atlético de Madrid

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

⏱️ Hora: 13:30 horas

🏟️ Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Real Betis?

⚔️ Rival: Alavés

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

⏱️ Hora: 15:30 horas

🏟️ Estadio: Benito Villamarín

Resumen de Elche vs Betis

Estadísticas de Elche vs Real Betis