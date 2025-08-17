Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Manuel Pellegrini

¿Podría venir a La Roja? Manuel Pellegrini dejó clara su postura sobre renovar en el Betis

El entrenador chileno habló en la previa del debut liguero del Betis y respondió sobre su futuro, dejando abierta la posibilidad de que algún día pueda dirigir a La Roja.

Foto: Imago ¿Podría venir a La Roja? Manuel Pellegrini dejó clara su postura sobre renovar en el Betis
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Manuel Pellegrini afronta su sexta temporada en el Real Betis, club con el que este lunes debutará en La Liga de España ante el recién ascendido Elche. En conferencia de prensa, el Ingeniero fue consultado por su renovación y entregó una respuesta que llamó la atención en Chile, especialmente porque su contrato expira en junio de 2026.

⚽ ¿Qué dijo Pellegrini sobre su continuidad en el Betis?

El técnico de 71 años fue claro: "Preocupación de si voy a continuar o no, no tengo ninguna. Tengo una carrera hecha y quiero seguir vigente mientras tenga ganas de seguir", señaló.

🧐 ¿Está priorizando su renovación en España?

Pellegrini fue enfático en que no es un tema urgente: "No depende de mí renovar un contrato, estaremos el tiempo que se determine y que yo considere que podamos seguir haciendo cosas importantes. No es prioritario", dijo en rueda de prensa.

🇨🇱 ¿Se abre una opción para que dirija a La Roja?

Si bien Pellegrini mantiene contrato vigente con el Betis, su falta de apuro en renovar genera ilusión entre los hinchas chilenos, que sueñan con verlo en la banca de la Selección Chilena en el futuro cercano.

Imagen foto_00000002
El Ingeniero va por su revancha. Foto: Imago

🏆 ¿Cuáles son los objetivos del Betis en esta temporada?

El Ingeniero aseguró que buscará dar un paso más que la campaña pasada, donde llegó a la final de la Conference League: "La afronto con mucha exigencia personal, con ilusión de dejar contenta a la hinchada, que se merece lo mejor", declaró.

Temas #Deportes #Fútbol #Manuel Pellegrini

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
