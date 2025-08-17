¿Podría venir a La Roja? Manuel Pellegrini dejó clara su postura sobre renovar en el Betis

Manuel Pellegrini afronta su sexta temporada en el Real Betis, club con el que este lunes debutará en La Liga de España ante el recién ascendido Elche. En conferencia de prensa, el Ingeniero fue consultado por su renovación y entregó una respuesta que llamó la atención en Chile, especialmente porque su contrato expira en junio de 2026.

⚽ ¿Qué dijo Pellegrini sobre su continuidad en el Betis?

El técnico de 71 años fue claro: "Preocupación de si voy a continuar o no, no tengo ninguna. Tengo una carrera hecha y quiero seguir vigente mientras tenga ganas de seguir", señaló.

🧐 ¿Está priorizando su renovación en España?

Pellegrini fue enfático en que no es un tema urgente: "No depende de mí renovar un contrato, estaremos el tiempo que se determine y que yo considere que podamos seguir haciendo cosas importantes. No es prioritario", dijo en rueda de prensa.

🇨🇱 ¿Se abre una opción para que dirija a La Roja?

Si bien Pellegrini mantiene contrato vigente con el Betis, su falta de apuro en renovar genera ilusión entre los hinchas chilenos, que sueñan con verlo en la banca de la Selección Chilena en el futuro cercano.

🏆 ¿Cuáles son los objetivos del Betis en esta temporada?

El Ingeniero aseguró que buscará dar un paso más que la campaña pasada, donde llegó a la final de la Conference League: "La afronto con mucha exigencia personal, con ilusión de dejar contenta a la hinchada, que se merece lo mejor", declaró.

