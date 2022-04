El desahogo de Marcelo Díaz en Libertad: Aunque no sea tenido en cuenta sigo entrenando fuerte

El chileno Marcelo Díaz vive días difíciles junto a Libertad de Paraguay, dando a entender que no está siendo tenido en cuenta en el equipo, que juega tanto su liga local como Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, el ex seleccionado nacional publicó una imagen en el club "Gumarelo" junto al mensaje "Aunque no sea considerado ni tenido en cuenta en este club, me sigo entrenando fuerte y preparando para lo que viene".

"Solo Dios sabe lo que tiene para mi", añadió.

Díaz fue considerado en Libertad por última vez en noviembre del año pasado, en un duelo ante Guaraní por la liga paraguaya.