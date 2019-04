Marcelo Díaz descartó que la Roja sea un tema cerrado y dijo que se quiere retirar en la U

El volante de Racing Marcelo Díaz aclaró que para él la selección chilena aún no es un tema cerrado, contó que espera cumplir su contrato en la "Academia" y dijo que tiene la idea de retirarse en Universidad de Chile.

En conversación con Fox Sports, el panel de "La Llave del Gol" le consultó si es que "la selección es un capítulo cerrado" y su respuesta fue categórica: "Para mí no".

Además, le preguntaron cuál es la planificación para los próximos años de su carrera y señaló que "tengo contrato por dos años más a partir de junio, mi idea es cumplirlo, pero en el fútbol nunca se sabe; en México estábamos cómodos y dijimos que cumplíamos contrato y al año tuvimos que irnos".

También comentó que "mi idea es retirarme en la U y siempre lo he dicho, es el club de mis amores y espero poder hacerlo".

"Ahora no es tiempo, me encuentro perfectamente y sé que puedo seguir creciendo más como jugador. Volver a Chile sería para retirarme, pero mi cuerpo y mi cabeza saben perfectamente que no está ni cerca el retiro aún", comentó.

Por último comentó que tuvo cercanía con el ex volante de Barcelona Xavi Hernández "por lo menos tuve contacto, hablaba con Xavi, miraba sus entrevistas y partidos, me fijaba en cómo a la hora de hablar demostraba lo mismo que hacía en la cancha. Uno trata de copiar lo bueno y por lo menos creo que algo me sirvió ver tantos videos de él".