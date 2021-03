Mark González: Viví un momento muy difícil, nadie es inmortal

El ex selecionado chileno Mark González publicó un video en redes sociales para agradecer por las muestras de apoyo, luego sufrir un infarto agudo de miocardio

"Estoy vivo, estoy bien en mi casa descansando. Pasé un momento difícil. Me dio una miopericarditis, que cada uno podrá buscarlo", fijo el ex UC, Liverpool, Betis, CSKA y Colo Colo.

González agregó que fue "un momento difícil que ya superé. Somos fuertes. Este video es para agradecer cada mensaje y son demasiados".

Sobre el cariño de sus seguidores dijo que "no me sorprende, ese amor y las buenas vibras que día a día me han brindado. Eso te alienta y te da fuerza".

"Viví un momento tan difícil, nadie es inmortal. Valoremos las cosas que tenemos en la vida. Lo que tienes se te puede ir en un segundo", añadió.

Por último, expresó que "nuevamente les agradezco todo el apoyo brindado y nos estaremos viendo por ahí. Un fuerte abrazo".