Thati Lira confirmó "remember" con Mauricio Isla: Yo lo adoro y el a mí, lo pasamos muy bien juntos

La bailarina brasileña Thati Lira confirmó recientemente que tuvo un reencuentro con el jugador de Universidad Católica Mauricio Isla, días después de que se supiera del quiebre en la relación amorosa que ambos sostenían hace un tiempo.

En diálogo con Publimetro, Lira se refirió a los trascendidos que hubo sobre que el "Huaso" asistió a su cumpleaños. "Mauricio no estaba en Bar Alonso, después fuimos con otros amigos a otro lugar, a un espacio de baile, y ahí sí estaba", aclaró.

"Lo que pasa es que no sé lo que es, nos llevamos muy bien, estamos bien, yo adoro a Mauri y el a mí, nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos", expresó sobre la situación en la que se encuentra con el bicampeón de América con la selección chilena.

"Él está en una etapa de vida y yo estoy en otra. No quiero decir con esto 'ay no, porque estamos en una etapa distinta no podemos estar juntos', no es eso. Yo no sé lo que él siente, lo que tiene en su corazón, pero lo veo muy tranquilo. Siempre tuvimos una relación bastante madura. Él tiene un pasado, yo tengo un pasado, pero nos llevamos muy bien", subrayó.