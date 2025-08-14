Le duró poco el impulso: Marcelo Morales fue cortado del último partido de NY Red Bulls

Hace solo unos días atrás el chileno Marcelo Morales cumplía un positivo y ansiado debut con el primer equipo del NY Red Bulls, club por el que fichó el pasado febrero de este 2025.

Fue la pasada semana que Morales jugaba su primer partido con el elenco de los Toros, luciéndose incluso con una asistencia en la victoria de su equipo sobre el Juárez por la Leagues Cup, pero la situación volvió a dar un vuelco poco favorable para el ex U de Chile.

Y es que, tras quedar en la banca luego de su debut en un partido por la MLS estadounidense, el lateral izquierdo nacional fue borrado de la convocatoria para el encuentro que jugó este último miércoles el NY Red Bull en los cuartos de final de la US Open Cup.

⚽ ¿Por qué cortaron a Marcelo Morales en NY Red Bulls?

Lo cierto es que causó bastante sorpresa la ausencia de Morales en la previa del duelo entre la escuadra de Red Bull y Philadelphia Union, aunque hubo un importante motivo para aquella decisión de borrarlo de la convocatoria.

Sandro Schwartz, entrenador de NY Red Bulls, anunció antes del cruce con Philadelphia que el canterano azul quedó fuera de la citación por haber llegado una hora tarde a la práctica del pasado martes.

🙃 ¿Y cómo le fue al NY Red Bulls en la US Open Cup?

Para más remate, el conjunto Metro fue eliminado de la US Open Cup al caer por 3-2 a manos de Philadelphia Union, quedando así fuera de carrera en búsqueda de un título esta temporada.

📊 Los números de Marcelo Morales desde su llegada a Estados Unidos

Marcelo Morales solo ha jugado un partido con el primer equipo de NY Red Bulls, el que disputó el pasado 7 de agosto ante Juárez por la Leagues Cup. Ahí, fue titular y jugó los 90' minutos, aportando una asistencia.

Antes, eso sí, el chileno estuvo sumando con el equipo filial de los Toros Rojos en la MLS Next Pro, donde acumuló 8 presencias en cancha con 1 gol en 617' minutos.

🔗 ¿Dónde leer más de Marcelo Morales?

Para saber más de Marcelo Morales en NY Red Bulls debes acceder a Al Aire Libre.