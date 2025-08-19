Aseguran que se acabó la relación entre Nicolás Castillo y su club en el fútbol chileno

El pasado mes de marzo el delantero chileno Nicolás Castillo encontraba nuevo club en nuestro país para relanzar su carrera, el Santiago City, elenco que compite en la Segunda División profesional a nivel local.

El fichaje de Castillo por el Santiago City fue anunciado con bombos y platillos, por lo que se proyectaba un renacer para el delantero tras su frustrado regreso a Universidad Católica en 2024.

Luego de unas semanas de reintegro deportivo, el formado en la UC pudo estrenarse con la camiseta del cuadro capitalino e incluso hacerlo con gol el pasado 4 de mayo. Sin embargo, la situación tuvo un giro radical a la fecha y poco favorable para el delantero de 32 años.

👀 Dan a entender de un divorcio entre Santiago City y Nico Castillo

Pese a haber tenido un prometedor arranque con la camiseta del San City, una repentina lesión sacó de las canchas a Nicolás Castillo y desde hace unas semanas que se le había perdido la pista en el elenco de Las Condes.

En las últimas horas, el portal Fichajes Chilenos dio cuenta de que de parte de Nico Castillo como desde Santiago City se dejaron de seguir en redes sociales, además de que se eliminara cualquier contenido relacionado entre las partes en ambos perfiles de Instagram.

⚽ ¿Cuándo fue el último partido de Castillo y Santiago City?

La última vez que Castillo tuvo minutos con el Santiago City fue el pasado 18 de mayo, en un triunfo por 2-1 sobre Real San Joaquín, partido en el que estuvo 70 minutos en cancha. Tras ello, desapareció del mapa y estuvo siete fechas consecutivas sin ser convocado.

▪️ ¿Qué han dicho desde Santiago City por la ausencia de Castillo?

De momento no ha existido algún comunicado oficial de parte de Santiago City sobre alguna salida anticipada de Nicolás Castillo, pero todo hace indicar que habría un quiebre total entre el club y el jugador, por lo que solo queda esperar a los próximos días para tener más claridad al respecto.