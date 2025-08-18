Roberto Cereceda denuncia abandono en San Antonio Unido

El presente de San Antonio Unido atraviesa uno de sus momentos más difíciles. La crisis económica golpea fuerte al club de Segunda División Profesional y las denuncias no se hicieron esperar. Roberto Cereceda, histórico lateral izquierdo del fútbol chileno, apuntó directamente contra uno de los dueños de la institución, asegurando que los jugadores fueron abandonados a su suerte.

⚽ ¿Qué dijo Roberto Cereceda sobre la crisis de San Antonio Unido?

A través de su cuenta de TikTok, Cereceda relató lo que viven sus excompañeros: "Vi a mis compañeros en una situación muy lamentable. Ya no están entrenando en la Liga Aeropuerto porque los dueños no pagaron las canchas. Están entrenando en cualquier lugar, dejando la ropa incluso a un costado del lugar".

😡 ¿A quién responsabilizó Cereceda por el abandono del plantel?

El ex seleccionado chileno apuntó directamente contra Valentín Benet, controlador del club. "Lo más lamentable es que el señor Benet ni siquiera contesta a los argentinos que trajo. No les paga el departamento ni los gastos comunes, les están cortando la luz. Y él está en España subiendo fotos de vacaciones", acusó.

Cereceda en el Sau, la temporada pasada. Photosport

🔵 ¿Qué mensaje final dejó Roberto Cereceda?

El lateral, actualmente sin club, cerró con un duro emplazamiento: "Eso no se hace, amigo. Eres un poco hombre: anda y da la cara. Responde". Sus palabras reflejan el malestar por la falta de apoyo a los futbolistas de San Antonio Unido en medio de la crisis institucional.

📌 ¿Dónde leer más sobre la Segunda División?

