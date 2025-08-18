Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Segunda División

Roberto Cereceda denuncia abandono en San Antonio Unido

El ex Colo Colo, U de Chile y la UC, acusó al dirigente Valentín Benet de dejar sin apoyo a los jugadores de San Antonio en plena crisis económica.

Foto: Photosport Roberto Cereceda denuncia abandono en San Antonio Unido
Sebastián Díaz Iturrieta
El presente de San Antonio Unido atraviesa uno de sus momentos más difíciles. La crisis económica golpea fuerte al club de Segunda División Profesional y las denuncias no se hicieron esperar. Roberto Cereceda, histórico lateral izquierdo del fútbol chileno, apuntó directamente contra uno de los dueños de la institución, asegurando que los jugadores fueron abandonados a su suerte.

⚽ ¿Qué dijo Roberto Cereceda sobre la crisis de San Antonio Unido?

A través de su cuenta de TikTok, Cereceda relató lo que viven sus excompañeros: "Vi a mis compañeros en una situación muy lamentable. Ya no están entrenando en la Liga Aeropuerto porque los dueños no pagaron las canchas. Están entrenando en cualquier lugar, dejando la ropa incluso a un costado del lugar".

😡 ¿A quién responsabilizó Cereceda por el abandono del plantel?

El ex seleccionado chileno apuntó directamente contra Valentín Benet, controlador del club. "Lo más lamentable es que el señor Benet ni siquiera contesta a los argentinos que trajo. No les paga el departamento ni los gastos comunes, les están cortando la luz. Y él está en España subiendo fotos de vacaciones", acusó.

Imagen foto_00000001
Cereceda en el Sau, la temporada pasada. Photosport

🔵 ¿Qué mensaje final dejó Roberto Cereceda?

El lateral, actualmente sin club, cerró con un duro emplazamiento: "Eso no se hace, amigo. Eres un poco hombre: anda y da la cara. Responde". Sus palabras reflejan el malestar por la falta de apoyo a los futbolistas de San Antonio Unido en medio de la crisis institucional.

Revisa más noticias sobre la Segunda División en Al Aire Libre.

 

Temas #Deportes #Fútbol #Segunda División

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
