James Rodríguez dejó en duda su continuidad en Colombia: No sé si esté en los próximos procesos

James Rodríguez, volante de la selección colombiana, se lamentó tras quedar fuera de la Copa del Mundo y señaló que no tiene claro si seguirá jugando junto al cuadro "cafetero".

"Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", publicó en Instagram.

"Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra", agregó Rodríguez.

Finalmente, volvió a exppresar su "dolor" tras quedar fuera de la cita mundialista luego de asistir consecutivamente a las ediciones de Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista fue el asistir a dos Mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial".