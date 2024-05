Yerko Urra descartó una oferta del exterior para permanecer en Temuco

Deportes Temuco afronta una temporada en la que volverá a intentar pelear un cupo a Primera División, pero en medio de este objetivo es que el elenco 'Pije' conoció de la posición de su arquero Yerko Urra y su futuro en la institución.

En diálogo con el medio Deporteros.cl, el guardameta fue consultado respecto a la continuidad en el 'Pije' cerca del término de la primera rueda del Campeonato del Ascenso.

"Me contactaron de Colombia para ir a jugar allá en Primera División, pero me voy a quedar en Temuco. Siempre digo las cosas de frente y quiero seguir peleando en este club hasta lo último porque le tengo mucho cariño. Siento que mi familia está cómoda y yo igual, quiero siempre lo mejor", declaró al señalado portal.

"No me voy a arrepentir. Siempre hago las cosas a mi manera y con ayuda de mi Dios quiero seguir peleando para tener a Temuco en Primera. Hoy día se ve difícil, pero me queda contrato en el club y seguiré luchando", remarcó.

En la presente campaña, tras 14 partidos jugados, Temuco se encuentra en el penúltimo lugar del torneo con solo 12 puntos, con solo tres triunfos, igual número de empates y 8 derrotas.