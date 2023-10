Abogado de Ricardo Gareca: No hablamos con nadie mientras haya un técnico trabajando

El abogado del técnico argentino Ricardo Gareca, Mario Cupelli, descartó la posibilidad de sentarse a conversar con la Federación de Fútbol de Chile dado que hay un entrenador "trabajando", por lo que no "hay posibilidad de que hablemos".

"Conmigo nunca tuvieron una conversación y ni hubiéramos aceptado a tenerla mientras haya un técnico sentado en ese lugar, además compatriota", dijo Cupelli en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa en referencia a Eduardo Berizzo.

"Jamás hubiésemos hablado, no es nuestro estilo. Y si me llaman a mí, yo no hablaría una sola palabra, porque hay un técnico trabajando y lo respetamos. No hay ninguna posibilidad de que hablemos", añadió.

"No te puedo responder nada mientras Berizzo o quien sea esté ahí. Es una norma de conducta que tenemos. No hablamos con nadie mientras haya un técnico trabajando", complementó.