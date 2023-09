Matías Catalán, uno de los puntos altos ante Colombia: Creo que merecimos ganar

El zaguero de la selección chilena Matías Catalán fue uno de los puntos altos en el empate sin goles de la Roja ante Colombia, tras lo cual aseguró que el elenco nacional mereció ganar.

"Contento con mi rendimiento y el rendimiento del equipo. Obvio que queríamos la victoria, sabíamos que era un rival difícil, pero era nuestro primer partido de local. Creo que hicimos un gran partido, lo merecimos, pero el rival también juega", dijo el defensor en diálogo con Las Últimas Noticias.

Catalán contó que hace más de un año que no jugaba como lateral derecho, dado que en Talleres está jugando como defensor central.

"Hace un año y medio que no jugaba en esa posición. Me ha tocado jugar de central en mi club, pero es una posición que la he hecho como 10 años, entonces no tengo problemas. Obvio que cambia un poco el tema de la adaptación, pero lo haremos de la mejor manera", comentó.

Catalán tuvo palabras también respecto a la posibilidad de jugar por Chile, selección por la cual ya acumula dos partidos.

"Yo la verdad estoy agradecido del país. Siempre lo dije: mi viejo es chileno, y desde que me dio la vida yo siempre quise a Chile y hoy representarlo es un orgullo. Y aparte el grupo me recibió de la mejor manera. Entonces se me ha hecho más fácil. No siento presión de nada", expresó.