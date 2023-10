Royer Vásquez, "el Vidal peruano": La gente me dice, '¿cómo puedes parecerte a ese atorrante'

El futbolista Royer Vásquez, más conocido como el "Arturo Vidal peruano", dialogó con un medio de su país en la semana en que la selección bicolor visita a Chile por la tercera fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026 y afirmó que en la calle le critican su "semejanza" con el jugador de Atlético Paranense.

En conversación con el medio Dépor, contó que su identificación con el bicampeón de América "es algo que fue positivo y también negativo", pues existen prejuicios y también por "la rivalidad con Chile, hay gente en la calle que te ve y dice, cómo te puedes parecer a él.

"Hablé dos veces con Vidal, en 2018 y la anterior en 2021. Fue un momento muy agradable, la primera vez hablamos y todavía estaba con su familia, luego tuve la oportunidad de hablar en 2021, fue algo acogedor, estaba a la joda, me dijo "hola peruano como estás" y algunas bromas que a la gente no le gustó que saliera en diarios", reveló al medio.

"Cuando pasa estos partidos siempre me llama la prensa chilena, me han dado hasta oportunidades de irme a Chile para unos programas cómicos, pero nada, estaba jugando la Copa Perú", añadió el jugador, quien comentó que no aceptó una oferta laboral "pues, siendo sinceros, podía ganar un poco más acá".

"Arturo Vidal siempre se juega sus partido aparte, siempre veo sus lives, Tik Tok, Instagram. Está ahí calentando el partido pues todavía falta para que se juegue", afirmó.

Luego, comentó que "la verdad es que sí me siento más querido en Chile, cuando yo estuve en Credicoop en 2021 hicimos la pretemporada en Tacna, había mucha gente de Chile y el respeto es muy distinto al peruano, el peruano es siempre agresivo me decía 'oe cómo te vas a parecer a él, a ese atorrante". El chileno valora más a su gente'.

"Arturo Vidal sabe de mí, sabe de mi existencia pero es un tipo ocupado, no estoy ahí molestándolo", completó.