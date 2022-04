ANFP reclamará los puntos si se confirma "el asunto Castillo" en Ecuador

La ANFP inició el proceso para reclamar los puntos perdidos frente a Ecuador en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 por la posible "alineación irregular" del defensor de Barcelona de Guayaquil Bayron Castillo, según reveló a EFE el gerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos, Gianfranco Dazzarola.

"Estamos recopilando todos los antecedentes de maneras oficiales y formal. De haber espacio para un reclamo, asumiendo que la versión es verdadera, vamos hacer el reclamo de los puntos", aseguró el directivo.

La posible "alineación indebida" salió a la luz y espoleó la ilusión de la Roja el miércoles después de que el diario Marca de Colombia asegurara: "Tras un largo juicio, se acaba de determinar que Byron Castillo, citado varias veces por Gustavo Alfaro, es colombiano. El jugador del Barcelona nació en Tumaco, Nariño".

El defensor participó en ocho encuentros de la fase de clasificación para el Mundial contra Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay y los dos frente a Chile, en los que la 'Roja' sólo logró un punto al empatar en casa y perder a domicilio.

Apenas minutos después de que se difundiera la información, varios medios comenzaron a especular con la eventualidad de que Chile logre en los despachos lo que no pudo conseguir en el campo y la noticia se convirtió en tendencia en las redes sociales, tanto que muchos usuarios se preguntaban incrédulos si era verdadero.

Según los cálculos de los medios, si se aplica la normativa y se quitan a Ecuador los puntos logrados con Castillo en el campo -para dárselos a sus rivales- Chile sumaría cinco más, lo que le permitiría situarse en cuarto lugar -con plaza directa para el Mundial- por delante de Perú, que quedaría con los mismos puntos, pero menos goles.

Los cálculos de la prensa chilena dejan en sexto lugar a Colombia y quintos a los peruanos, ya que al parecer Castillo no jugó contra ambas selecciones. Sin embargo, algunos advierten de la posibilidad de que la Conmebol contabilice igualmente los encuentros en los que el defensor fue convocado pero no jugó, lo que supondría otro tipo de clasificación final.

Ecuador, que realizó una brillante campaña de clasificación, está encuadrada en el grupo A del Mundial con el anfitrión, Senegal y los Países Bajos.