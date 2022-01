Arbitro asistente que olvidó banderín en el Chile-Argentina pidió perdón: "Hubo un desliz"

Fue la imagen del partido. Los árbitros asistentes Rodrigo Corrêa y Fabricio Vilarinho olvidaron en el hotel las banderolas oficiales, y utilizaron chalecos reflectantes en su reemplazo durante el Chile-Argentina del pasado jueves.

Vilarinho, en un video donde se ve con indumentaria de la Federación, dijo que "quería dejar un mensaje a toda la hinchada, al fútbol. Quiero pedir perdón, perdón es la palabra, por todo lo que ha pasado en estos últimos días", dijo.

"Hubo un desliz, y en ese sentido quiero poder contribuir al fútbol, en la cancha, técnicamente. ¿Somos seres humanos? Somos. ¿Es una situación diferente? Sí. Pero necesitamos esta nueva oportunidad, así que a todos los hinchas, amantes del fútbol les pido perdón y una oportunidad de representar a nuestro Estado en el fútbol, que es lo que más amo", cerró.

Debido al error, ambos jueces fueron castigados por Conmebol con cuatro meses sin dirigir en competencias internacionales. La sanción no alcanzó al silbante principal, Anderson Daronco, ni al resto del cuerpo arbitral.

Árbitro Assistente Fabrício Vilarinho com exclusividade para as @FerasDoEsporte_ com @PedroHGeninho pede desculpas por erro em Chile x Argentina onde esqueceu o material de trabalho. pic.twitter.com/Z2jAG7vE1X