Brayan Cortés y las críticas de Johnny Herrera: No me calienta la cabeza

El arquero Brayan Cortés, una de las figuras de Chile en el triunfo sobre Bolivia en La Paz, se refirió a las criticas que hizo Johnny Herrera en la previa del duelo de Clasificatorias, y afirmó que no le dio mucha importancia a las palabras del ex capitán de U. de Chile.

"Lo que diga cualquier persona, un referente como puede ser Johnny, no me complica, no me calienta la cabeza. Solo me concentré en el partido y en ganar", declaró Cortés en ESPN.

El meta de Colo Colo también analizó la victoria en el "Hernando Siles", destacando que la lluvia fue factor: "Se sintió menos la altura, estábamos preparados, era otra sensación, había que aprovecharlo, se disfrutó y se ganó".

También explicó lo que pasó en el confuso cambio por Claudio Bravo en la derrota con Argentina, cuando el capitán de La Roja salió lesionado.

"No me fijé en lo que pasó con Claudio, me dijeron que calentara, nos demoramos un poco más de lo normal, fue algo confuso, no sabía si iba a entrar o no, si estaba bien Claudio. El tuvo todas las buenas intenciones para aguantar y que yo entrara 'calentito'", detalló.

Finalmente, remarcó que "estamos mentalizados en terminar bien, con lo que nos toca en los últimos partidos y la ilusión de lograr el objetivo, pelear hasta el final. Independiente de lo que pase con los resultados, queremos ganar los partidos que quedan", sentenció.