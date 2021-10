Cagigao no descartó a Aránguiz y Pulgar: Queremos contar con ambos jugadores

El gerente de selecciones nacionales de la ANFP, Francis Cagigao, proyectó la próxima fecha doble de las Clasificatorias ante Paraguay y Ecuador y no quiso asegurar la no presencia de Charles Aránguiz y Erick Pulgar, quienes están lesionados, pese a que el "Príncipe" sí fue descartado por su club Bayer Leverkusen.

"Nosotros no hemos descartado a ningún jugador, hay un seguimiento para la situación de Charles y Erick, pero se tomará una decisión más cerca a la fecha para estudiar la situación y ver si podemos contar con ellos, nosotros queremos contar con ambos jugadores para esas fechas", dijo Cagigao en conferencia de prensa.

Por otra parte, habló del castigo de FIFA a la ANFP por cánticos homofóbicos a Brasil, que impedirán tener público detrás de los arcos: "Nos gusta tener el estadio lleno, es un plus y nos sentimos apoyados en las últimas fechas, no sé a qué punto terminará siendo el castigo", añadiendo que el partido ante los ecuatorianos será "en San Carlos de Apoquindo".

El español también se refirió a las medidas de seguridad sanitaria por la variante Delta del Covid-19: "Seguiremos haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Desde que yo llegué solo hemos tenido dos casos de coronavirus. Uno en Clasificatorias y otro en la Copa América".

Finalmente, adelantó torneos para las divisiones inferiores del "Equipo de Todos": "Tendremos un torneo sub 20 en La Calera, contras las selecciones de Perú, Colombia y Paraguay. También habrá uno sub 17 en Quilín, donde estará Fluminense de Brasil, Colo Colo, Universidad de Chile, Santiago Wanderers y Everton, y también habrá uno sub 15".

Chile jugará ante Paraguay el 11 de noviembre y ante Ecfuador el 16.