¡Cambio de horario! La Conmebol modificó la programación del duelo de Chile ante Colombia

Este miércoles la Conmebol realizó algunos ajustes a la programación de las primeras fechas de las Clasificatorias a Qatar 2020, modificando el horario de inicio del compromiso de la selección chilena ante Colombia del martes 13 de octubre.

El encuentro estaba inicialmente programado para las 20:00 horas, pero fue movido para las 21:30 del mismo día.

Este cambio de horario permitirá que el compromiso no se vea interrumpido por la franja electoral para el plebiscito, la que debe emitirse obligatoriamente en todos los canales de televisión abierta entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre, entre 20:45 y 21:00 horas.

En tanto, el duelo que disputará la Roja ante Uruguay mantendrá su programación original, las 19:45 horas del jueves 8 de ocrubre.

Revisa los horarios:

Primera fecha

Jueves 8 de octubre

- Paraguay vs. Perú, Asunción, 18:30 horas.

- Uruguay vs. Chile, Montevideo, 19:45 horas.

- Argentina vs. Ecuador, 21:10 horas.

Viernes 9 de octubre

- Colombia vs. Venezuela, Barranquilla, 16:30 horas.

- Brasil vs. Bolivia, Sao Paulo, 21:30 horas.

Segunda fecha

Martes 13 de octubre

- Ecuador vs. Uruguay, Quito, 14:00 horas

- Bolivia vs. Argentina, La Paz, 15:00 horas

- Venezuela vs. Paraguay, Mérida, 17:00 horas

- Perú vs. Brasil, Lima, 17:00 horas.

- Chile vs. Colombia, Santiago, 21:30 horas.