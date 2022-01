César Farías y partido ante Chile: Tenemos que hacer lo imposible para ganar

El técnico de la selección boliviana, César Farías, asumió su responsabilidad tras la goleada sufrida frente a Venezuela y señaló que ya piensa en el partido contra Chile en La Paz.

"No hay tiempo de lamentaciones. Perdimos, lo reconocemos, asumimos la responsabilidad y pensamos en Chile. Tenemos que hacer lo imposible por ganar el partido", dijo el venezolano en conferencia de prensa.

"Fallos tuvimos muchísimos, es lógico. Es cuestión nuestra de asumirlo con responsabilidad. No tenemos tiempo para lamentarnos y debemos enfocarnos en Chile".

"No todos los partidos salen bien las cosas. Es responsabilidad netamente mía. Creo que uno tiene que ser arriesgado, nosotros no vinimos a buscar un punto sino los tres", cerró el ex entrenador de la "vinotinto".

Bolivia y Chile se jugarán una de sus últimas cartas el martes 1 de febrero en La Paz a partir de las 17:00 hrs. (20:00 GMT)