"Debe irse, es el responsable": Hinchas de La Roja criticaron con todo a Lasarte tras la derrota contra Perú

Hinchas de la selección chilena cargaron con todo contra el entrenador Martín Lasarte, luego de la caída por 2-0 ante Perú en Lima, que deja a La Roja dependiente prácticamente de un milagro para ir al Mundial de Qatar 2022.

Los fanáticos pidieron abiertamente su renuncia, lo responsabilizaron del pésimo momento del "Equipo de Todos" y le dedicaron fuertes epítetos, luego de una decepcionante actuación del elenco nacional en tierras incaicas.

Lasarte acumula 11 partidos oficiales al mando de Chile, con solo una victoria y apenas un 24 por ciento de rendimiento, que tiene a la escuadra criolla pendiendo de un hilo en su camino a Qatar, cuando aún faltan ocho partidos por jugarse.

Revisa los fuertes comentarios en contra de Lasarte:

Lasarte no es capaz de asumir nada, tiene tan poco poder en el camarin que tuvo que enviar a Montecinos a la conferencia

Misma hora amigo.... Y No entiendo el cambio de Diego Valdes, No entiendo a Lasarte

Qué partido para el olvido, uno más a la cuenta de Lasarte, un duelo que perdió tácticamente ante un sobrio Gareca. Acá siempre caeremos por el mal resultado del por qué no coloco a tal jugador por tener buen presente, y acá la verdad Lasarte perdió de entrada.

Srs, Lasarte no se puso solo el buzo de la selección, el buzo se lo ofreció el inoperante de #Milad luego de echar a #Rueda y prometer un entrenador de nivel mundial, y que no fuese #Chileno porque un chileno no podía manejar el camarín. Ese es el culpable #Milad @ANFPChile