Di María se ganó una enloquecida ovación por grandioso túnel a Vinicius Jr.

El atacante argentino Angel Di María fue ovacionado por prácticamente todos los asistentes al Estadio San Juan del Bicentenario que presenciaron el duelo entre la Albiceleste y Brasil.

Esto, porque durante el encuentro humilló con una grandiosa jugada a una de las figuras del rival, el ariete de Real Madrid Vinicius Jr.

En una acción sobre la línea de costado, el brasileño quiso marcar al artillero de PSG y éste lo dejó atrás con un vistoso túnel que enloqueció al público y también a quienes lo siguiern desde casa.

Revísalo acá:

Di Maria sent Vinicius back to the slums of Brazil 😭😭😭pic.twitter.com/R0DdJqeNUb