DT de Blackburn contra la Roja: ¿Están tan desesperados para usar a un jugador lesionado?

Tony Mowbray, entrenador de Blackburn Rovers, afirmó que la recuperación del delantero nacional Ben Brereton va adelantada y dijo que es posible que sea convocado por la Roja para el cierre de las Clasificatorias, pues quieren que su departamento médico analice la situación médica, pese a que aseguró que de momento el futbolista no está apto para actuar.

"Ben Brereton Díaz está adelantado en relación al calendario. Hay debates que se están llevando a cabo a este momento acerca de su situación internacional", explicó el DT este lunes.

"Parece como si Chile lo fuera a convocar. Ellos quieren que su departamendo médico lo revise", agregó.

"El solo puede jugar si está apto. Está en la cúspide, pero no se encontrará en forma porque no ha jugado hace cinco o seis semanas, sin embargo por las reglas de la FIFA pueden llamarlo", siguió Mowbray.

"¿Va a jugar Brereton contra uno de los mejores equipos del mundo si no está en forma? Estarían locos si hicieran eso", apuntó sobre el próximo rival de la Roja, Brasil.

"¿O están tan desesperados por usar a un jugador lesionado? Seguro que tienen a otro delantero que sí está en forma", explicó.

"No queremos pelearnos con Chile, hemos tenido una gran relación de trabajo con ellos. El hecho es que mandaron a su director deportivo para discutir la situación, él tiene mucha integridad. Nosotros vamos a esperar y ver cómo evoluciona, pero parece que Ben irá", manifestó.

Chile cerrará las Clasificatorias contra Brasil y Uruguay.

