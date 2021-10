En Venezuela aseguraron que Soteldo fue marginado de la selección por sus compañeros

El volante Yeferson Soteldo, ex jugador de Huachipato, U. de Chile, Santos y actualmente en Toronto FC de la MLS, no viajó con la selección venezolana para enfrentar a La Roja en las Clasificatorias, y en su país revelaron que una indisciplina provocó que sus propios compañeros lo marginaran del equipo nacional.

⚽️✅✅📖2) A Soteldo lo Sacan de la Selección, porque después del Partido contra #Brasil, se va de Fiesta con Todo lo que Implica una Rumba Normal de un Atleta Masculino, Licor, Mercedes, Baile, Etc, Abandona la Concentración y Llega al Dia Siguiente, se pierde hasta las comidas — Jesús Aguilera Esteller (@44Jesteller) October 12, 2021

Según detalló Jesús Aguilera Esteller, influencer que ha informado anteriormente sobre indisciplinas en el seleccionado venezolano, el talentoso enganche se fue de fiesta tras la derrota contra Brasil y protagonizó una fuerte discusión con dos compañeros al regresar a la concentración.

"A Soteldo lo sacan de la selección porque después del partido contra Brasil se va de fiesta con todo lo que implica una rumba normal de un atleta masculino: licor, Mercedes (barrio nocturno de Caracas), baile. Abandona la concentración y llega al día siguiente, se pierde hasta las comidas", expresó el tuitero.

Además, agregó que "al llegar, Soteldo es encarado por dos de los jugadores de más ascendencia en la selección con palabras muy duras. Soteldo tomó una actitud humilde y les expresó que no creyeran los chismes y que él estaba arreglando un problema delicado".

"Los dos que asumieron el liderazgo se sintieron burlados y le expresaron que iban más de cinco o seis veces que hacía lo mismo en las últimas concentraciones. La discusión se fue calentando y llegó al punto de que casi se fueron a las manos", añadió.

⚽️✅✅📖✅✅📝 5) El Principal Líder del Grupo, le dijo “ Hermano, Recoge tus Pertenencias y Vete de aqui, Estas Perjudicando al Grupo con Tu Ejemplo. Si te veo en el Estadio yo mismo te voy a Entrar a Coñazos”.

No Solo Eso, Llamo al DT y a la FVF y les dijo lo mismo. Y Agregó — Jesús Aguilera Esteller (@44Jesteller) October 12, 2021

Por último, Aguilera Esteller sostuvo que Soteldo "fue sacado por sus compañeros jugadores, no por el DT ni la federación". Por su parte, el ex jugador de la U afirmó estar tranquilo en Toronto y expresó que no volverá a la selección.

⚽️✅✅📖✅✅📝✅✅8) Ya Molesto, YS les dijo “ Yo Hago Jugar al Equipo. Muevo el Equipo. Hago Goles, Produzco Penales, Doy Asistencias, a Uds solo les sacan Tarjetas. Si son Uds los que me van a Sacar de la Selección, no me Importa, Yo estoy Tranquilo en Toronto y no vengo mas”. — Jesús Aguilera Esteller (@44Jesteller) October 12, 2021

Venezuela, en medio de este conflicto, enfrentará a Chile este jueves en San Carlos de Apoquindo, a partir de las 21:00 horas (00:00 GMT).