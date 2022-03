Faryd Mondragón barrió con Rueda: Le quedó grande la selección colombiana

El legendario arquero colombiano Faryd Mondragón criticó al entrenador Reinaldo Rueda por dejar a la selección "cafetera" fuera del Mundial de Qatar 2022, en un proceso clasificatorio que consideró "fácil".

"Solo estuvo siete partidos sin ganar, pero lo hablaba antes con Javier Zanetti, si en nuestra época estabas cinco o seis partidos sin hacer un gol, siete partidos sin ganar, y te ibas al fondo con Bolivia y Venezuela", dijo en diálogo con TyC Sports.

"Tuve la fortuna de estar en cinco clasificatorias y nunca vi una tan fácil como ésta. Me pregunto la razón por qué Colombia no está y creo que nadie en el país lo entiende, con una nómina como la teníamos", explicó el ex meta.

"Salvo me parece que haber cambiado de técnico a Queiroz que había arrancado con un proceso distitno, más moderno, creo que a Reinaldo Rueda le quedó muy grande la selección; desafortunadamente es otro Reinaldo Rueda, no el que conocemos, sí con un gran sentido de ser humano, pero una falta de carácter y desconocido a la hora del criterio a través de las convocatorias y tomar las decisiones", continuó.

"Es un pecado, es practicamente infame que Colombia esté fuera en esta clasificatoria con la nómina que tiene", sentenció.