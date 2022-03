Gonzalo Jara: A Chile le faltó identidad en estas Clasificatorias

El ex seleccionado nacional Gonzalo Jara, bicampeón de América con La Roja, palpitó el decisivo duelo de este martes contra Uruguay y, además, hizo un balance de lo realizado por Chile en las Clasificatorias.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Jara aseguró que "ver a la selección en este último tiempo es no saber a qué jugamos. No entendimos la forma y el sistema y en esto Chile quedó en deuda y eso fue lo peor que nos pudo pasar".

Además, el actual futbolista de Coquimbo Unido sostuvo que la "Celeste" no vendrá relajada a San Carlos de Apoquindo: "Uruguay va a jugar a lo de siempre; Chile en cambio, depende de sus individualidades".

"Uruguay trata de enredar, complicar, y va corriendo el tiempo; tenemos que lograr un partido con continuidad, y hacer que se juegue, como lo hicimos en el partido de la Copa América 2015 (1-0 a favor de La Roja", añadió el oriundo de Hualpén.

Junto con esto, sostuvo que la escuadra de Martín Lasarte no debe pensar en otros resultados, aunque los necesite: "Sabemos que en definiciones como esta, Chile tiene que estar concentrado solo en ganar, no tiene otra".

También habló de la falta de gol del cuadro nacional, pero descartó que se deba a la falta de un artillero: "Muchas veces jugamos sin nueve de área, porque el funcionamiento permitía llegar; Chile ahora carece de eso, porque el colectivo no ayuda a las individualidades. Dependemos del momento en que venga Eduardo (Vargas)".

En relación a nombres de La Roja, sostuvo que se debe dar libertad a Sánchez y Vidal: "Alexis y Arturo son jugadores que no pueden tener una posición fija; pero lo que tiene que sostener eso, es el trabajo en defensa y mediocampo, para que no nos pillen de contra".

Para cerrar el tema selección, el ex Colo Colo y Universidad de Chile consideró insólito que haya un posible retraso en la elección de un nuevo técnico o en la ratificación de Lasarte, para esperar la elección del presidente de la ANFP en diciembre.

"Es una lástima que tengamos que resolver el tema político (en el directorio) antes que lo del entrenador; lo principal es definir y tener claro a qué quiere jugar Chile", dijo.

Por último, "Jarita" habló de su presente y su proyección en el fútbol a sus 36 años: "Me queda un año más. Me siento en plenitud, Siempre me propuse retirarme joven, pero cuesta dejar".

Chile juega este martes a las 20:30 horas (23:30 GMT) contra Uruguay, con la necesidad de un triunfo, y de tropiezos en paralelo de Perú y Colombia ante Paraguay y Venezuela.